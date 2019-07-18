تقلص هبات الخليج بعد حياد المغرب في أزمة الخليج

تقلصت الهبات الخليجية نحو المغرب بشكل كبير بعد حصار قطر، واعتماد الرباط موقف الحياد خلال أزمة الخليج. وكشف معطيات سابقة للخزينة العامة للمملكة، أن دولتي قطر والكويت حولتا إلى المغرب مبلغ الهبات الذي التزمتا به، والذي يصل إلى 1.25 مليار دولار لكل واحدة منهما، أي حوالي 23.8 مليار درهم مغربي.

والتزمت كل من السعودية وقطر والكويت والإمارات، بتحويل كل دولة منها 1.25 مليار دولار لفائدة المغرب الموافق تقريبا لـ 11.9 مليار درهم مغربي، انطلاقا من عام 2013، حيث تم إحداث حساب خاص بهذا الأمر، ضمن الحسابات الخاصة لخزينة المملكة.

وعلاقة بالتحويلات القادمة من العربية السعودية، بلغت 868 مليون دولار إلى غاية غشت من العام الماضي، وهو ما يعادل حوالي 8.29 مليار درهم، أما الهبات الإماراتية فوصلت إلى 1.03 مليار دولار، وهو ما يوافق تقريبا.