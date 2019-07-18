مؤلم..”بالة” تقتل عامل بناء نواحي أكادير

لقي عامل في عقده الرابع مصرعه، أول أمس الثلاثاء، متأثرا بجروحه أصيب بها أثناء عمله في ورش للبناء في مدينة بيوكرى، نواحي أكادير.
وبحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الضحية كان بصدد إنهاء عمله، قبل أن تسقط عليه “بالة” من فوق الورش، فأصابته على مستوى الرأس بجروح خطيرة، تسببت في وفاته على الفور .
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطة المحلية، وعناصر الأمن، والشرطة العلمية والتقنية حلت في عين المكان، حيث جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها لتشريح الطبي .
يذكر أنه فتح تحقيق في الواقعة بناء على تعليمات النيابة العامة في محكمة الاستئناف في أكادير.
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