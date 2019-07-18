الإنجليزي تريبيير ينضم لصفوف أتلتيكو مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع ظهير أيمن منتخب إنجلترا كيران تريبيير من توتنهام هوتسبير، بحسب ما أعلنه مساء أمس، الأربعاء، دون الكشف عن قيمة الصفقة الّتي قدّرتها وسائل إعلام بريطانية بنحو 20 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 25 مليون دولار، إضافة إلى مكافآت أخرى.

وكان لتريبيير (28 عامًا) دور بارز في بلوغ إنجلترا الدور قبل النهائي في كأس العالم 2018، حين سجّل هدفًا من ركلة حرّة في المباراة الّتي خسرها المنتخب أمام كرواتيا بنتيجة 1-2؛ كما ساعد توتنهام على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي الموسم الماضي حين خسر 2-صفر أمام ليفربول في ملعب واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو.

وقال النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان بموقعه على الإنترنت إنّه "بانضمامه (تريبيير) نعزز تشكيلتنا بلاعب رائع وصاحب خبرة تعاقدنا معه من وصيف بطل دوري أبطال أوروبا".

وتابع "اللاعب الإنجليزي ظهير يجيد اللعب في أكثر من مركز ويمكنه اللعب أيضا في خط الوسط ويسدد بشكل رائع بقدمه اليمنى"، موضحًا أنّه "بسبب كل هذه القدرات نرحب بانضمام تريبيير إلى أسرة أتلتيكو مدريد ونتمنى له كل التوفيق في بيته الجديد".

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وتريبيير ثالث مدافع ينضم إلى أتلتيكو قبل انطلاق الموسم الجديد بعد الثنائي البرازيلي فيليبي ورينان لودي بينما ذكرت تقارير في وسائل إعلام إسبانية أن قلب الدفاع الإسباني ماريو ايرموسو في طريقه إلى فريق المدرب دييجو سيميوني.

وودع أتلتيكو، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي، قائده دييجو جودين والظهيرين خوانفران وفيليبي لويس بعد انتهاء عقديهما بينما انتقل لوكاس هرنانديز مدافع فرنسا إلى بايرن ميونيخ.

وسيكون تريبيير أول إنجليزي يلعب لأتلتيكو في الدوري الإسباني وثالث بريطاني في دوري الأضواء الإسباني الموسم المقبل مع الإسكتلندي جاك هاربر مهاجم خيتافي وجاريث بيل لاعب ريال مدريد.