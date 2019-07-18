اعتقال 11 فلسطينيا بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 11 فلسطينيا بمناطق مختلفة بالضفة الغربية جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة بأعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة بيت لحم، أصيب عدد من الشبان بمخيم الدهيشة بالرصاص الحي والمطاطي في مواجهات اندلعت داخل المخيم، أطلق خلالها الشّبان الألعاب النارية وألقوا زجاجات حارقة صوب قوّات الاحتلال.

واعتقلت القوات الفتى إسماعيل العيشة والشاب فارس شمارخة عقب اقتحام المخيم.

أما في محافظة الخليل، اعتقلت قوّات الاحتلال الشاب معتصم سمير الزير بعد تفتيش منزل عائلته في بلدة دورا، وإطلاق القنابل الغازية داخل المنزل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين خلال حملة مداهمات في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت.

وذكر شهود عيان أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وشنت عمليات دهم للعديد من المنازل وتفتيشها العبث بمحتوياتها.

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واعتقلت كلا من ليث إبراهيم بكر شقير، ونجيب مصطفى موقدي ونجله كرم، ورفعت عبد الحميد شقير ونجله عمرو، ورأفت يوسف عبد الله شقير ونجله أرقم، وناهل أحمد رزق شقير.

وأخلت قوات الاحتلال في وقت لاحق سبيل كل من ونجيب مصطفى موقدي ورفعت عبد الحميد شقير ونجليهما.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل رئيس بلدية الزاوية نعيم حمودة، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها.

في شمال الضفة الغربية، اندلعت فجر اليوم مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين واعتقال شابين.

وقال شهود عيان إن المواجهات تركزت في وسط المخيم وعلى شارع حيفا وتخللها إطلاق كثيف للرصاص من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلت الشابين أمين حسن بني غرة، وكسوم السعدي وتفتيش منزلي ذويهما في ظل اعتقالات يومية يشهدها المخيم.