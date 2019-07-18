النزاهة تُوضِحُ تفاصيل ضبطها ستين حاويةً محمَّلةً بِمَوَادّ غِذَائِيَّةٍ في ميناء أم قصر

أفصحت هيأة النزاهة، الخميس، عن تفاصيل ضبطها ستين حاويةً محمَّلةً بِمَوَادّ غِذَائِيَّةٍ مختلفةٍ أثناء محاولة تهريبها من ميناء أمِّ قصر .
دائرة التحقيقات بالهيأة بَيَّنَت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه أن "ملاكات مديريَّة تحقيق الهيأة بالمحافظة تَمَكَّنُوا من ضبط ستين حاويةً محمَّلةً بِمَوَادّ غِذَائِيَّةٍ مختلفةٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي خلال محاولة تهريبها بأولياتٍ وأختامٍ مزورةٍ لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّة".
وتابعت الدائرة أن "ملاكات المديريَّة، وبعد مرابطتهم لمدة يومين متواصلين في الميناء، تَمَكَّنُوا، وبموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، من ضبط السيارات الـ(42) التي كانت تحمل الحاويات وتهمُّ بتهريبها، لولا مرابطة ملاكات المديريَّة الذين تمكنوا أيضاً من ضبط الأوليات كافة والأختام المزورة، فضلاً عن الحاويات المحمَّلة بالموادِّ الغذائيَّة والسيارات الناقلة".
واشارت الى "تنظيم محضر ضبطٍ بالمبرزات المضبوطة؛ بغية عرضه أمام الجهات القضائيَّة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في الحادي عشر من تموز الجاري عن ضبط عشرات السيَّارات الممنوع إدخالها إلى العراق مُعدَّةٍ للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّـةٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي.
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