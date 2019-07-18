وصل جثمان نائب القنصل التركي العام في مدينة اربيل فجر اليوم الخميس الى اراضي بلاده. والدبلوماسي يُدعى "عثمان كوسه" يبلغ من العمر 36 عاما وهو اب لطفلين. ونقلت السلطات التركية جثمان الدبلوماسي فجر اليوم من اربيل الى تركيا. ومن المقرر ان تجري مراسم رسمية يحضرها مسؤولون اتراك كبار بينهم وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو لكي يوارى الدبلوماسي الثرى الى مثواه الاخير. وقتل الدبلوماسي التركي ومعه مواطنين اثنين من اقليم كردستان بهجوم مسلح وقع بعد ظهر امس الاربعاء داخل مطعم وسط مدينة اربيل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل جثمان الدبلوماسي التركي من كردستان الى بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.