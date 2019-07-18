حريق في مستودعين للأسلحة والذخائر لقوات الزيرفاني في اربيل

اندلع حريق فجر اليوم الخميس، في مستودعين للأسلحة والذخائر لقوات الزيرفاني في مدينة اربيل.

وقال مصدر في الدفاع المدني ان "حريقا اندلع في الساعة 4:30 فجر اليوم في مستودعين للأسلحة والذخائر للواء الاول لقوات الزيرفاني التابعة لقوات البيشمركة قرب علوة اربيل على الرئيس المؤدي الى مدينة الموصل".

واضاف المصدر ان "الحريق ناجم عن تماس كهربائي"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماده دون وقوع خسائر بشرية".