واشنطن: قلقون من تزايد استخدام الطائرات المسيرة فوق قواعدنا في العراق

عبر مسؤولون امريكان، الخميس، عن قلقهم من تزايد استخدام الطائرات المسيرة فوق القواعد الاميركية في العراق، فيما حذروا من استهداف القواعد بالقنابل.
ونقلت رويترز عن المسؤولين قولهم ان "هناك زيادة ملحوظة بمراقبة القواعد الاميركية في العراق باستخدام طائرات مسيرة متاحة تجاريا".
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إنه "إلى جانب مهام الاستطلاع، يمكن للطائرات المسيرة الإيرانية أن تسقط ذخيرة أو حتى أن تنفذ طلعة انتحارية حيث يتم تزويدها بالمتفجرات وتوجيهها إلى هدف ما".
ورفض المسؤولون الأمريكيون "تحديد نطاق زيادة المراقبة قرب القوات الأمريكية في العراق أو تحديد الجهات التي تقوم بها".
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