إطلاق سراح وزير نيجيري اختطف مع معاونيه

أُطلق سراح وزير المالية النيجيري في حكومة ولاية زمفارا الذي اختطفه مسلحون مع اثنين من معاونيه، فيما قتلوا نائبه.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف إدريس في بيان: إن الحكومة "تعرب عن سرورها لإطلاق سراح مدير الموازنة، وزير المالية، وشخص آخر خطف معه تحت تهديد السلاح".

وأضاف أن المسؤولين "يثنون على أصدقاء الضحايا وجميع الذين ساهموا في مفاوضات الإفراج" عن الوزير ومساعده.

ولم يعلق المتحدث على مصير المساعد الثاني المخطوف، ولم يذكر ما إذا تم دفع فدية لإطلاق سراحهما.

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والأحد، اختطف مسلحون مجهولون وزير المالية في حكومة ولاية زمفارا شمال غربي نيجيريا حمزة صالح، إضافة إلى اثنين من معاونيه، فيما قتلوا نائبه.

وقال يوسف إدريس، المتحدث باسم الحكومة، في بيان، إن الوزير خُطف مع معاونيه على إحدى طرق كادونا، الولاية المجاورة لزمفارا التي تشهد أعمال عنف بين مزارعين ورعاة مواشٍ، حيث كانوا في مهمة رسمية حين وقعوا ضحية "الهجوم المروع".

وأشار إلى أن المسلّحين أطلقوا النار على سيارة المسؤولين فقتلوا نائب الوزير كبير إسماعيل، وأصابوا زميله بجروح، واصفا إياهم بأنهم "أشرار يستخدمون ملابس قوات الأمن لاعتراض وخطف مواطنين يلتزمون القانون".

وتعد عمليات الخطف بهدف الحصول على فدية مالية جريمة رائجة في جنوب شرقي نيجيريا منذ مطلع العقد الماضي.

غير أن تلك الممارسة أخذت تنتشر في شمال غربي البلاد، معقل الرئيس محمد بخاري.