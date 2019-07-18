موجز السعودية || ماذا يخفي قرار الـ «24 ساعة» الذي أصدره سلمان .. عاجل من خادم الحرمين بشأن رجل عمره 94 عاما .. قبل مغادرته لـ «مدينة نيوم» الملك يصدر 7 قرارات

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

تحدث خبير الاقتصاد، دينيس ميلنيك، لوكالة "سبوتنيك"، عن مدى تبرير مثل هذا القرار وما هي الفوائد الموعودة: من الصعب للغاية قول شيء ما حتى يتم تطبيق القرار، وهو محاولة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي على حساب ساعات عمل المتاجر والمطاعم.

وأضاف "ولكن المهم بالأمر هو أن هذا القرار يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والبحث عن حل لهذه المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المطاعم والمتاجر التي تعمل على مدار الساعة أمر مريح حقا. وإذا كانت لدى المرأة فرصة للعمل، على سبيل المثال، في الليل - فسوف يزيد ذلك من فرص العمل أيضًا، وبما أننا كثيرا ما نرى أن عمالة المرأة هي السائدة في هذه القطاعات. وإذا لم تعمل المرأة، فمن المرجح أن يعمل الوافدون مكانهن".

ويشار إلى أن المملكة أيضا سمحت بالعمل أثناء أوقات الصلاة، أيضا لقاء رسوم معينة.

من جانبه، شكر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على القرار الذي قال إنه سيؤدي إلى تحسين نوعية الحياة في المملكة من خلال رفع مستويات الرضا بين السكان وخلق فرص جديدة لقطاع الأعمال. حسب موقع "Arab news".

وأضاف أنه قد ثبت أن العمل على مدار 24 ساعة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد ككل من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى ذلك، قال إنه يمكن أن يساعد في تعزيز قطاعات مثل الترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، ومن المتوقع أن يخلق فرص عمل جديدة.

قرار من الملك سلمان بشأن رجل عمره 94 عاما

أعلنت السفارة السعودية في إندونيسيا، أمس الأربعاء، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن رجل وعائلته يرغبون في أداء فريضة الحج.

حيث أكدت السفارة السعودية في إندونيسيا استضافة المعمر الإندونيسي يوحي، البالغ من العمر 94 عاما وعائلته لأداء فريضة الحج، بناء على توجيهات العاهل السعودي.

Advertisements

وقد التقى السفير السعودي في جاكرتا عاصم القرشي المعمر الإندونيسي في مقر السفارة وأبلغه بالتوجيهات، كما أوصى بإنهاء الإجراءات اللازمة له ولعائلته لدخولهم أراضي المملكة.

من جهته، قال السفير السعودي "فور انتشار مقطع المسن الإندونيسي برغبته وعائلته في أداء فريضة الحج، تواصلت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا مع العائلة واستضافتهم في اليوم التالي وقابلتهم لمعرفة تفاصيل أكثر"؛ بحسب موقع "العربية".

وأوضح الثقفي أن المسن أكد رغبته في الحج، وأنه لم يسبق له أداء هذه الفريضة.

قبل مغادرته... الملك سلمان يصدر 7 قرارات

رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، وذلك قبل مغادرته مدينة نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وأصدر المجلس 7 قرارات، في مقدمتها السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقا للاعتبارات التي يقدرها –كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن جانبه، ثمن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد عبد الله القصبي، قرار خادم الحرمين الشريفين السابق، عبر حسابه على "تويتر"، إذ أشار إلى أن "صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، معززا جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشيا مع توجهات رؤية المملكة 2030".