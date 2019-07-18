الموجز العسكري || السيسي يريد مقاتلين بـ «أساليب علمية حديثة» .. المخابرات العامة تسلم رئيس جنوب السودان رسالة من الرئيس المصري .. إجتماع رئيس أركان حرب الجيش المصري ونظيره السوداني في القاهرة

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أ.ح خالد مجاور، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس وجه التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة، مشيداً سيادته بالبطولات والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة للدفاع عن الوطن بالتزامن مع دعم جهود التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

كما أكد السيد الرئيس الاهتمام ببناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة وإعداده وتدريبه وفقاً لأحدث الأساليب العلمية، وذلك باعتباره الركيزة الاساسية للكفاءة القتالية بالقوات المسلحة، وبما يتناسب مع تطور المهام التي تقوم بها في حماية الوطن وصون إنجازات ومكتسبات شعبه العظيم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن القائد العام للقوات المسلحة استعرض خلال الاجتماع خطط رفع الكفاءة وبرامج التدريب القتالي على أحدث منظومات التسليح التي انضمت للخدمة بالقوات المسلحة، وذلك في ظل دعم القيادة السياسية لتطوير وتحديث مختلف الأفرع والتشكيلات بالقوات المسلحة، بما يتلاءم مع حجم التحديات التي تواجهها الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

كما عرض الفريق أول محمد زكي التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، والتعرف على العقائد القتالية لمختلف جيوش الدول، والتدريب في مختلف مسارح العمليات، ودعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقد أشار السيد الرئيس إلى ضرورة مواكبة أحدث النظم العالمية في التسليح والتدريب لتتماشى مع التطورات المتلاحقة التي تتميز بها جيوش الدول المتقدمة، معرباً سيادته عن متابعته المستمرة واهتمامه ببرامج الإعداد لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التي تساهم في دعم القوات المسلحة بخيرة من شباب الوطن ليتواصل عطاء رجال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل، ومؤكداً أن مصر تسابق الزمن من أجل بناء دولة عصرية حديثة تلبى طموحات الشعب المصري العظيم الذي تحمل الكثير من أجل بناء الوطن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه التحية والتقدير في نهاية الاجتماع لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها، مؤكداً سيادته أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً برعاية أسر الشهداء وتوفير كافة سبل الاهتمام.

المخابرات المصرية تسلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي

قام رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء، عباس كامل، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة سريعة إلى دولة جنوب السودان، سلم خلالها رسالة إلى الرئيس سيلفا كير وفقاً لما نرشته روسيا اليوم .

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التي قالت : التقى رئيس المخابرات المصرية خلال الزيارة بالرئيس سيلفا كير، رئيس جنوب السودان، حيث نقل له رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول الملفات المشتركة بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضافت الصحيفة الروسية : ألتقى اللواء عباس كامل، بنظيره من دولة جنوب السودان، لإجراء مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.

الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى رئيس الأركان المشتركة السودانية

أعلن المتحدث العسكري المصري عن لقاء الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة و الفريق أول ركن / هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية لحضور الإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية / السودانية والذى تستضيفه القاهرة .

وأضاف المتحدث العسكري أن اللقاء تناول سبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، وإستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كافة أعمال التسلل والتهريب .

وتابع المتحدث : كما ترأس رئيسى الأركان الجلسة الختامية للإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية / السودانية لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية .

وأكد رئيس الأركان المشتركة السودانية على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان مشيداً بجهود القيادة السياسية المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والإستقرار والتنمية فى كافة دول القارة الإفريقية فى ضوء رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى لعام 2019 .

من جانبه أكد الفريق / محمد فريد على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة ، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون فى كافة الموضوعات العسكرية والأمنية ، فى إطار العلاقات الإستراتيجية القوية بين البلدين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية .