حوري: عدم اجتماع الحكومة فيه تعطيل لمصالح الناس

اشار مستشار رئيس الحكومة عمار حوري إلى ان "كلّ الجهد يصبّ في اتجاه استئناف الحكومة لاجتماعاتها في الاسبوع المقبل فعدم اجتماع الحكومة فيه تعطيل لمصالح الناس".
وفي حديث اذاعي رأى حوري أنه "لن نصل الى مرحلة التصويت على المجلس العدلي في مجلس الوزراء في ظل عدم استكمال التحقيقات الامنية والتحقيقات القضائية".
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