بلال عبد الله: نواجه صفقة القرن بموقف وطني موحد 

اكد عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أننا "نواجه بموقف وطني موحد ​صفقة القرن​ لطمس ​القضية الفلسطينية​ وحق هذا الشعب باقامة دولته المستقلة على ارضه"، مضيفا:"سنبقى كحزب تقدمي اشتراكي نعمل لتأمين وصيانة الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان،ومن بينها حق العمل وفق القوانين اللبنانية المرعية الاجراء، من أجل تأمين العيش المؤقت الكريم".

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