استمرار إغلاق مداخل مخيم عين الحلوة لليوم الرابع

يواصل أهالي ​مخيم عين الحلوة​ لليوم الرابع على التوالي، إضرابهم العام واغلاق جميع مداخل المخيم الرئيسية والفرعية، رفضا لقرار وزير العمل بحق الفلسطينيين.

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