أبو الحسن: ماذا يعني إجهاض كل المبادرات ورفض تسليم المطلوبين

سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على المفاوضات الخاصة بحادثة الجبل "ما هو المطلوب ؟ ماذا يعني إجهاض كل المبادرات ؟ ماذا يعني رفض تسليم المطلوبين ؟ ماذا يعني تعطيل ​الحكومة​ ؟ لماذا تحريف الوقائع وتشويه الحقيقة ؟ هل هو نهج تعطيلي ممنهج في أصعب ظرف يمر به ​لبنان​ وخدمة لمن ؟ أسئلة كثيرة برسم كل المسؤولين والإعلاميين والرأي العام ؟ فهل من يجيب ؟".

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