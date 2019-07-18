قوى الأمن: توقيف 94 مطلوبا بجرائم متعددة وضبط 926 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 94 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 17 تموز 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة، إحتيال ودخول خلسة".

وأفادت بـ"ضبط 926 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".