الصايغ: فن الحكم هو في حنكة التحكيم بين الحزم والرأفة

اشار نائب رئيس حزب الكتائب ​سليم الصايغ​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أنه "طالبنا منذ سنين بتطبيق القانون العمل ال​لبنان​ي والقرارات ذات الصلة على جميع المقيمين في لبنان من مواطنين ولاجئين ونازحين"، معتبرا ان "فن الحكم هو في حنكة التحكيم بين الحزم في القرار والرأفة في التعامل والأمانة للوطن مع الاحتكام الدائم الى روح العدالة".

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