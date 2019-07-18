المقدح: الفلسطنيون ليسوا بمثيري شغب وفوضى وهم تحت سقف القانون

أكد نائب قائد الامن الوطني ال​فلسطين​ي في لبنان ​اللواء منير المقدح​ في بيان، ان لبنان هو البلد الشقيق الذي وُجدنا فيه قسراً واحتضننا اهله وعشنا فيه جنباً الى جنب مع اشقائنا اللبنانيين، ونحن نتطلع الى حقنا بالعودة الى ارضنا في فلسطين الحبيبة، وكل ما نريده هو العيش الكريم كضيوف في لبنان الى حين العودة الى وطننا الغالي"، معتبر ا ان "دعاة الفتنة يعملون دائماً على اظهار الفلسطيني وكأنه مصدر شغب وعنصر مهدد للإستقرار، وما هي الا اصوات شاذة فتنوية تحاول تشويه صورة تحركنا السلمي للتعبير عن هواجسنا، واليوم فوجئنا بتوارد اخبار وفيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات على ​الإنترنت​ تفيد بأن الفلسطينيين يهاجمون حواجز ​الجيش​ ويقطعون الطرقات رداً على القرارات الأخيرة الصادرة عن ​وزارة العمل​ اللبنانية".

وأوضح للرأي العام اللبناني وكل اللبنانيين "اننا تحت سقف ​القانون اللبناني​ واننا لا نقبل ونستنكر كل عمل من شأنه ان يزعزع استقرار المخيمات وان يعبث بأمن لبنان والمخيمات ونحن نرفض الشغب والفوضى بكل الأشكال".

وأكد أن "ما يتم بثه وتداوله انما نضعه في مصاف بث الفتنة والشرذمة بين الفلسطينيين واللبنانيين الأخوة"، مشددا على ان "​القوى الأمنية​ والجيش هم خط أحمر عندنا ونهيب بكل الناس الكف عن التداول بهكذا اخبار لأنها تسيء للجميع على حد سواء، هذا مع تأكيدنا على ان الفلسطنيين ليسوا بمثيري شغب وفوضى وانهم تحت سقف القانون اللبناني ولا يرون انفسهم الا كأخوة لكل لبناني تلفهم سوياً عباءة القانون والحوار لحل الأمور".

كما اعلن المقدح ان "لا غطاء على من تسول له نفسه ان يتعدى على اي احد واننا في صدد التحقيق في كل ما ورد وسوف تتم المحاسبة ان ثبت اي من ذلك"، معتبرا ان "امن المخيمات يكون بأمن لبنان فنحن مع ​حرية التعبير​ عن الهواجس والآراء ولكننا نشجب كل عمل يضر بالعلاقة الأخوية اللبنانية الفلسطينية".