خارجة المكسيك حذّرت من أزمة إنسانية إذا استمر عبور أعداد كبيرة من المهاجرين غير الموثقين

كشف مساعد وزير الخارجية ​المكسيك​ية لشؤون ​أميركا اللاتينية​ ومنطقة الكاريبي ماكسيميليانو رييس، أنّ "أعداد ​المهاجرين​ غير الموثقين الّذين يدخلون المكسيك على أمل الوصول إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​، تراجع بنحو الثلث في حزيران الماضي".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "نحو مئة ألف شخص أغلبيّتهم من دول أميركا الوسطى دخلوا المكسيك في حزيران، مقابل 144 ألفًا الشهر السابق"، محذّرًا من أنّ "الأزمة لا تزال كامنة ما لم يتراجع العدد بشكل أكبر". وركّز على أنّه "إذا استمرّ عبور هذه الأعداد الكبيرة سنكون أمام خطر حدوث أزمة إنسانيّة أو محنة".

وتهدّد واشنطن المكسيك بفرض ​رسوم جمركية​ على بضائعها إن لم تحدّ من تدفّق المهاجرين غير الموثّقين إلى الولايات المتحدة. وفي حزيرانالماضي، نشرت المكسيك الآلاف من عناصر الشرطة والجيش عند الحدود وزادت عمليات التوقيف والترحيل.