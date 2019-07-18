إطلاق سراح مسؤولين حكوميين نيجيريين كانا مخطوفين

أعلن المتحدث باسم حكومة ولاية زمفارا في نيجيريا، يوسف إدريس، أنّ "الحكومة تعرب عن سرورها لإطلاق سراح وزير المالية في حكومة الولاية حمزة صالح وشخص آخر خُطف معه تحت تهديد السلاح".
ولفت في بيان، إلى أنّ "المسؤولين يثنون على أصدقاء الضحايا وجميع الّذين ساهموا في مفاوضات الإفراج عن الوزير ومساعده".
ويوم الأحد، خَطف مسلّحون يرتدون ملابس قوات الأمن وزير المالية مع اثنين من معاونيه وقتلوا نائبه، على طريق سريع في ولاية كادونا المجاورة الّتي تشهد أعمال عنف بين مزارعين ورعاة مواش.
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