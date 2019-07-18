قتلى في حريق في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة باليابان

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون ​اليابان​ية أن حريقا شب في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى. وأشارت الهيئة الى أن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد.

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