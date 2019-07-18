أعلنت الشرطة الإيطالية، إلقاء القبض على 19 شخصًا، بتهم تتعلق بالمافيا كجزء من عملية مشتركة بين الشرطة الإيطالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك.
وكشفت الشرطة أن التحقيقات كشفت عن صلات قوية بين المافيا الصقلية في باليرمو وعائلات الجريمة المنظمة الأميركية، وخاصة عائلة غامبينو الإجرامية في نيويورك.
وصادرت السلطات الإيطالية حوالي 3.36 مليون دولار من العقارات والأصول الأخرى، وشملت التهم الارتباط بالجريمة المنظمة والابتزاز والتحويل الاحتيالي للسلع الثمينة.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن مدى انتشار تأثير المافيا في مدينة باسو ريجانو الصقلية، ووفقًا للشرطة الإيطالية، لا تشارك المافيا في الابتزاز فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في الاقتصاد الشرعي للمدينة، حيث تشارك في أعمال مثل الإمدادات الغذائية بالجملة والمراهنة عبر الإنترنت والمقامرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 19 شخصا بتهم تتعلق بالمافيا في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.