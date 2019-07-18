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اعتقال 19 شخصا بتهم تتعلق بالمافيا في إيطاليا

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أعلنت ​الشرطة الإيطالية​، إلقاء القبض على 19 شخصًا، بتهم تتعلق ب​المافيا​ كجزء من عملية مشتركة بين الشرطة الإيطالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في ​نيويورك​.

وكشفت الشرطة أن التحقيقات كشفت عن صلات قوية بين المافيا الصقلية في باليرمو وعائلات الجريمة المنظمة الأميركية، وخاصة عائلة غامبينو الإجرامية في نيويورك.

وصادرت السلطات الإيطالية حوالي 3.36 مليون ​دولار​ من ​العقارات​ والأصول الأخرى، وشملت التهم الارتباط بالجريمة المنظمة والابتزاز والتحويل الاحتيالي للسلع الثمينة.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن مدى انتشار تأثير المافيا في مدينة باسو ريجانو الصقلية، ووفقًا للشرطة الإيطالية، لا تشارك المافيا في الابتزاز فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في ​الاقتصاد​ الشرعي للمدينة، حيث تشارك في أعمال مثل الإمدادات الغذائية بالجملة والمراهنة عبر ​الإنترنت​ والمقامرة.

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