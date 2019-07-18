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احتجاجات في شوارع نيويورك لعدم اتهام شرطى بقتل رجل أسود

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خرج مئات المواطنين إلى شوارع ​نيويورك​ الأميركية للاحتجاج على قرار ل​وزارة العدل​ الأميركية بعدم توجيه اتهامات إلى شرطي بالمدينة في واقعة خنق أفضت إلى وفاة رجل أسود أعزل عام 2014.

وصب المتظاهرون غضبهم على رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو الذي رفض إقالة الضابط دانييل بانتاليو خلال السنوات الخمس التي أعقبت وفاة إيريك جارنر.

وأبلغ دي بلاسيو الصحفيين أنه فوجئ بعدم توجيه وزارة العدل اتهامات وأنه يأسف لتأجيل بدء اتخاذ إجراءات تأديبية مع الضابط لسنوات بناء على طلب وزارة العدل.

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