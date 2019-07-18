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راقب الناس ليلة أمس 16 يوليو تموز ظاهرة خسوف القمر الجزئي حدث في زمن يؤرخ مرور خمسون عاما على إطلاق مهمة أبولو 11 التي وضعت أول إنسان على سطح القمر.
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شاهد: خسوف جزئي للقمر في الذكرى الـ 50 للرحلة التي هبطت على سطحه
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الظاهرة التي يغطى خلالها كوكبنا جزء من القمر كانت واضحة للرؤية في أماكن متفرقة من القارة الأوروبية، وتزامنت مع بدر كامل أضاء السماء.
وكالة الفضاء الأوروبية فتحت أبواب مراقبها وسمحت للزائرين باستخدام جميع أنواع التلسكوبات لمشاهدة الظاهرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.