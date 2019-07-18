دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

راقب الناس ليلة أمس 16 يوليو تموز ظاهرة خسوف القمر الجزئي حدث في زمن يؤرخ مرور خمسون عاما على إطلاق مهمة أبولو 11 التي وضعت أول إنسان على سطح القمر.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مولود جديد ينضم إلى حديقة "تارونغا" في سيدني باليوم العالمي للشمبانزي أستراليا Euronews Arabia

قطر تقول إنها باعت الصاروخ الفرنسي الذي عُثر عليه في إيطاليا قبل 25 عاما أوروبا Euronews Arabia

مجلس النواب الأمريكي يدين ترامب بسبب تغريداته "العنصرية" سياسة Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO شاهد: خسوف جزئي للقمر في الذكرى الـ 50 للرحلة التي هبطت على سطحه Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

الظاهرة التي يغطى خلالها كوكبنا جزء من القمر كانت واضحة للرؤية في أماكن متفرقة من القارة الأوروبية، وتزامنت مع بدر كامل أضاء السماء.

وكالة الفضاء الأوروبية فتحت أبواب مراقبها وسمحت للزائرين باستخدام جميع أنواع التلسكوبات لمشاهدة الظاهرة.

للمزيد على يورونيوز:أبحاث جديدة قد تجيب عن تساؤلات العلماء حول نشأة الأرض تحت سطح القمر فيديو: ناسا تسعى لإرسال روبوت لنشر تلسكوبات على سطح القمر