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شاهد: خسوف جزئي للقمر في الذكرى الـ 50 للرحلة التي هبطت على سطحه

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

راقب الناس ليلة أمس 16 يوليو تموز ظاهرة خسوف القمر الجزئي حدث في زمن يؤرخ مرور خمسون عاما على إطلاق مهمة أبولو 11 التي وضعت أول إنسان على سطح القمر.

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شاهد: خسوف جزئي للقمر في الذكرى الـ 50 للرحلة التي هبطت على سطحه

Euronews Arabia

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الظاهرة التي يغطى خلالها كوكبنا جزء من القمر كانت واضحة للرؤية في أماكن متفرقة من القارة الأوروبية، وتزامنت مع بدر كامل أضاء السماء.

وكالة الفضاء الأوروبية فتحت أبواب مراقبها وسمحت للزائرين باستخدام جميع أنواع التلسكوبات لمشاهدة الظاهرة.

للمزيد على يورونيوز:أبحاث جديدة قد تجيب عن تساؤلات العلماء حول نشأة الأرض تحت سطح القمر فيديو: ناسا تسعى لإرسال روبوت لنشر تلسكوبات على سطح القمر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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