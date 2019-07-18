نائب يطالب بعمل حصر شامل بكافة العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعمل حصر شامل بكافة العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، خاصة تلك شديدة الخطورة والتى تمثل خطورة على المواطنين.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن انهيار العقارات أصبح بشكل متكرر فى الآونة الأخيرة فى مختلف محافظات الجمهورية، ويتضح فى النهاية أن هناك قرارات إزالة صادرة لبعض منها ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، مشددا على ضرورة البت فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه العقارات خاصة شديدة الخطورة.

وطالب عضو اللجنة، بالوقوف على أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة، مطالبا بتوفير وحدات بديلة مؤقتة للأسر غير القادرة التى تقطن العقارات شديدة الخطورة وترفض فى بعض الأوقات تنفيذ القرارات لعدم وجود مسكن بديل، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة فى تطوير العشوائيات والاهتمام بالبنية التحتية.