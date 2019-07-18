للمتقدمين للكليات العسكرية.. كيف تستخرج قيد عائلي للجد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: يعد القيد العائلي للجدين من الأوراق المطلوبة عند التقديم للكليات العسكرية. ويرصد الخليج 365 الخطوات اللازمة والأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي أولاً:- الجد من ناحية الأب - صورة بطاقة الجد والجده أو صور شهادات الميلاد (أو صور شهادة الوفاة في حالة الوفاة). - قسيمة زواج الجد بالجده. - قسيمة زواج الجد في حالة حالة زواجه بسيدة أخرى أو أكثر. - قسيمة الطلاق في حالة حدوثه. - بطاقة الرقم القومي للأب. - بطاقات الرقم القومي للأعمام أو شهادات ميلاد في حالة وجوده تحت السن (شهادة الوفاه في حالة وفاة أي منهم). Advertisements - بطاقات الرقم القومي للعمات أو شهادات الميلاد في حالة وجودها تحت السن (شهادة الوفاة في حالة وفاة أي منهن) ثانيًا:- الجد من ناحية الأم - صورة بطاقة الجد والجده أو صور شهادات الميلاد (أو صور شهادة الوفاة في حالة الوفاة). - قسيمة زواج الجد بالجده. - قسيمة زواج الجد في حالة حالة زواجه بسيدة أخرى أو أكثر. - قسيمة الطلاق في حالة حدوثه. - بطاقة الرقم القومي للأم. - بطاقات الرقم القومي للأخوال أو شهادات ميلاد في حالة وجوده تحت السن ( شهادة الوفاه في حالة وفاة أي منهم ). - بطاقات الرقم القومي للخالات أو شهادات الميلاد في حالة وجودها تحت السن ( شهادة الوفاة في حالة وفاة أي منهن).

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