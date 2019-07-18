مطار القاهرة ينهي استعدادات الجسر الجوي لنقل الحجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
أنهى مطار القاهرة الاستعداد الخاصة ببدء الجسر الجوي لشركة مصر للطيران لنقل الحجاج، حيث فتحت الصالة الموسمية للحج والعمرة بالمطار أبوابها مساء أمس الأربعاء لاستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام، تمهيدًا للانتهاء من إجراءات سفرهم للأراضي الحجازية المقدسة.
ويشهد فجر اليوم الخميس بداية انطلاق أول 7 رحلات جوية، من الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بينما تخص أولى الرحلات حجاج قرعة وزارة الداخلية وستصل إلى المدينة.
يذكر أن وزارة الطيران المدني أنهت الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الصحفي للاحتفال بانطلاق أولى رحلات موسم الحج لهذا العام، حيث تم تنسيق مواقع القيادات بالمؤتمر الصحفي، كما تم الانتهاء من تعليق لافتات استقبال الضيوف.
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