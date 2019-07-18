"النواب الأميركي" يجهض محاولة الديموقراطيين عزل ترامب

أجهض مجلس النواب الأميركي محاولة من جانب الديموقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ورفض 332 عضواً في المجلس هذا التحرك مقابل 95 عضواً ، جميعهم من الحزب الديموقراطي، أيدوا مشروع قرار لعزل ترامب بسبب تغريدات اعتُبرت عنصرية ضد أربع من عضوات الكونجرس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وعلق ترامب في تصريحات للصحفيين عقب التصويت قائلاً: "لقد تلقينا تصويتا كاسحاً ضد العزل.. وهذا هو نهاية الأمر".

وأضاف: "دعوا الديموقراطيين يعودون إلى عملهم".

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وكان ترامب قد نشر سلسلة تغريدات يوم الأحد دعا فيها عضوات بالكونجرس إلى "العودة" لبلادهن التي أتين منها أصلاً بدلاً من انتقاد الولايات المتحدة.

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ولم يعمد ترامب الى تسمية أي منهن، لكنه قال "إنّهنّ أتينَ في الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هي الأسوأ والأكثر فساداً وعدم كفاءة في العالم".

واتّهم هؤلاء النساء بأنّهنّ بكل عزم "يُخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمّة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا".

وقال ترامب يوم الثلاثاء "إن هذه التغريدات لم تكن عنصرية، ولن تجدوا غراماً واحداً من العنصرية لدي"، داعياً نواب حزبه إلى عدم الوقوع في "الفخ" الذي ينصبه لهم خصومهم الديموقراطيون.

ومع أن بعض النواب الجمهوريين وجهوا انتقادات إلى تغريدات ترامب، فإن غالبيتهم يبقون حذرين جداً في انتقاداتهم لترامب المرجح جداً أن يكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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