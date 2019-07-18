حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يطرأ، اليوم الخميس، انخفاض ملموس في درجات الحرارة، لتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، ويحتمل سقوط زخات محلية خفيفة في شمالي البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 31 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 34 – 22، صفد 28 – 18، طبرية 36 – 24، الناصرة 31 – 20، حيفا 30 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 31 – 19، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 42 – 30، بئر السبع 35 – 22، أم رشرش (إيلات) 42 – 28.

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ويحتمل أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، الجمعة، وتبقى قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما السبت فمن المتوقع أن تبقى الأجواء الصيفية العادية هي المسيطرة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وترتفع الحرارة بشكل طفيف مع بقائها حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

ويتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأحد، بحيث تصبح الأجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق، وحارة بشكل ملموس في المناطق المنخفضة، وتكون الأجواء رطبة خصوصا في المناطق الساحلية.