ستولتنبرغ: قلقون بشأن شراء تركيا منظومة إس-400 الروسية

أكد ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​) ​ينس ستولتنبرغ​، أن الحلف قلق بشأن شراء ​تركيا​ ​منظومة​ إس-400 الروسية لأن ذلك يعني عدم مشاركتها في برنامج إف-35، مشيرا في الوقت نفسة أن دول الناتو لم تثر قضية مسألة استثناء تركيا بسبب هذه القضية.

وردا على سؤال حول إمكانية استبعاد تركيا من التحالف، لفت إلى ان "تركيا عضو مهم في الناتو، ولم يثر أي من الحلفاء هذه القضية على الإطلاق، لأننا ندرك جميعا أننا نعتمد على بعضنا البعض".

وأوضح ستولتنبرغ انه "لن يتم دمج أنظمة أس 400. في نظام الدفاع الجوي لحلف الناتو لأنها غير متوافقة من الناحية الوظيفية".