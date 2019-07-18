إدارة ترامب حولت مساعدات مخصصة لأميركا الوسطى إلى برنامج لدعم غوايدو بفنزويلا

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" بأنّ وثيقة داخلية اطّلعت عليها، أكّدت أنّ "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ستحوّل نحو 42 مليون دولار مخصّصة لبرامج مساعدات تنموية في ​غواتيمالا​ و​هندوراس​، إلى برنامج آخر لدعم زعيم المعارضة في ​فنزويلا​ ​خوان غوايدو​، بما في ذلك دفع رواتب موظّفيه".

ولفتت إلى أنّ في المذكرة، "وصفت :​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​"، الأزمة السياسية في فنزويلا بأنّها حدث هام وملح للمصلحة الوطنية الأميركية، ما يتطلّب تحويل 41,9 مليون دولار من الأموال".

وتعترف ​الولايات المتحدة الأميركية​ وأكثر من 50 دولة أخرى بغوايدو رئيسًا انتقاليًّا لفنزويلا، إلّا أنّ الزعيم اليساري ​نيكولاس مادورو​ لا يزال في السلطة بالرغم من الجهود الدولية ل‘طاحته منذ نحو ستة أشهر.