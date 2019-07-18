إدارة ترامب حولت مساعدات مخصصة لأميركا الوسطى إلى برنامج لدعم غوايدو بفنزويلا

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" بأنّ وثيقة داخلية اطّلعت عليها، أكّدت أنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستحوّل نحو 42 مليون دولار مخصّصة لبرامج مساعدات تنموية في غواتيمالا وهندوراس، إلى برنامج آخر لدعم زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، بما في ذلك دفع رواتب موظّفيه".
ولفتت إلى أنّ في المذكرة، "وصفت :الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، الأزمة السياسية في فنزويلا بأنّها حدث هام وملح للمصلحة الوطنية الأميركية، ما يتطلّب تحويل 41,9 مليون دولار من الأموال".
وتعترف الولايات المتحدة الأميركية وأكثر من 50 دولة أخرى بغوايدو رئيسًا انتقاليًّا لفنزويلا، إلّا أنّ الزعيم اليساري نيكولاس مادورو لا يزال في السلطة بالرغم من الجهود الدولية ل‘طاحته منذ نحو ستة أشهر.
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