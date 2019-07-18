أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأميركية، اناتولي أنتونوف، أن الجانب الأميركي هو من يشن حرب التأشيرات ضد الدبلوماسيين الروس، مؤكدًا أن كلا الجانبين يعاني من هذا الصدد.
وأشار السفير أنتونوف إلى أن موسكو مستعدة غدًا لبدأ إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الأميركيين.
وأكد أنتونوف انه "نحن مهتمون بالعلاقات الطبيعية البراجماتية مع الولايات المتحدة الأميركية، وحالة طبيعية بقضية التأشيرات، نحن مستعدون لبدء إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الأمريكيين غدًا، لكن هل يمكننا توقع المعاملة بالمثل من الجانب الأميركي؟ لا توجد إجابة على هذا السؤال".
كانت هذه تفاصيل خبر أنتونوف: واشنطن تشن حرب تأشيرات ضد دبلوماسيين روس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.