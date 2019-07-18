أنتونوف: واشنطن تشن حرب تأشيرات ضد دبلوماسيين روس

أعلن ​السفير الروسي​ لدى ​الولايات المتحدة الأميركية​، اناتولي أنتونوف، أن الجانب الأميركي هو من يشن حرب التأشيرات ضد الدبلوماسيين الروس، مؤكدًا أن كلا الجانبين يعاني من هذا الصدد.

وأشار السفير أنتونوف إلى أن ​موسكو​ مستعدة غدًا لبدأ إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الأميركيين.

وأكد أنتونوف انه "نحن مهتمون بالعلاقات الطبيعية البراجماتية مع الولايات المتحدة الأميركية، وحالة طبيعية بقضية التأشيرات، نحن مستعدون لبدء إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الأمريكيين غدًا، لكن هل يمكننا توقع المعاملة بالمثل من الجانب الأميركي؟ لا توجد إجابة على هذا السؤال".