ترامب: 2020 سيكون عاما كبيرا للحزب الجمهوري

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "عدت للتو إلى ​البيت الأبيض​ من ولاية ​كارولينا الشمالية​ العظمى"، معبرا عن سعادته للحشد الكبير من الناس، وقال: "انه شعب عظيم".

واعتبر الرئيس الأميركي ان "عام 2020 سيكون عامًا كبيرًا للحزب الجمهوري".