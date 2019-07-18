ترامب: 2020 سيكون عاما كبيرا للحزب الجمهوري

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "عدت للتو إلى البيت الأبيض من ولاية كارولينا الشمالية العظمى"، معبرا عن سعادته للحشد الكبير من الناس، وقال: "انه شعب عظيم".
واعتبر الرئيس الأميركي ان "عام 2020 سيكون عامًا كبيرًا للحزب الجمهوري".
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