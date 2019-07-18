الجمهورية: تحقيقات فرع المعلومات تحمّل فريق المواكبة للغريب مسؤولية المبادرة بإطلاق النار

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "التحقيقات الّتي وضعها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول حادثة قبرشمون قد اكتملت، وهي ستكون في غضون الساعات المقبلة بتصرّف مدّعي عام التمييز بالوكالة عماد قبلان".
ولفتت إلى أنّ "البارز في هذه التحقيقات، أنّها توزّع المسؤوليّات على الجانبين"، مركّزةً على أنّ "المهم فيها أنّها تحمّل فريق المواكبة لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب مسؤوليّة المبادرة بإطلاق النار، فيما لم تكن الطريق مقطوعة أمامه". وأوضحت أنّ "هذا ما أبرزه الفيلم المصوّر الّذي عُمّم على مواقع التواصل الإجتماعي".
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