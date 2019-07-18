الجمهورية: تحقيقات فرع المعلومات تحمّل فريق المواكبة للغريب مسؤولية المبادرة بإطلاق النار

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "التحقيقات الّتي وضعها ​فرع المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ حول حادثة ​قبرشمون​ قد اكتملت، وهي ستكون في غضون الساعات المقبلة بتصرّف مدّعي عام التمييز بالوكالة ​عماد قبلان​".

ولفتت إلى أنّ "البارز في هذه التحقيقات، أنّها توزّع المسؤوليّات على الجانبين"، مركّزةً على أنّ "المهم فيها أنّها تحمّل فريق المواكبة لوزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ مسؤوليّة المبادرة ب​إطلاق النار​، فيما لم تكن الطريق مقطوعة أمامه". وأوضحت أنّ "هذا ما أبرزه الفيلم المصوّر الّذي عُمّم على ​مواقع التواصل الإجتماعي​".