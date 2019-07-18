الجمهورية: ابراهيم أطلع عون والحريري على جواب أرسلان على فكرة إحالة حادثة قبرشمون على المحكمة العسكرية

عَلِمت صيحفة "الجمهورية"، أنّ "الساعات الماضية شهدت تداولًا بفكرة- مخرج، يُقال إنّه مؤيّد من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وتقوم الفكرة على إحالة ملف حادثة ​قبرشمون​ على ​المحكمة العسكرية​، مع تسليم كلّ المطلوبين من كلّ الجهات، باعتبار أنّ المحكمة العسكرية الطريق الأقصر إلى النتائج من أية محاكمة وفي أيّ قضية، وهي يمكن أن تنطلق في غضون ساعات، تلي قبول "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" بتسليم مسلّحيه، بعدما أبدى "الإشتراكي" قبوله بذلك بالتزامن بين الجانبين".

ولفتت المعلومات، إلى أنّ "هذه الصيغة ناقشها المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ نهارًا مع النائب ​طلال أرسلان​ ووزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، من ثمّ زار ​القصر الجمهوري​ وأطلع الرئيس عون على جواب أرسلان عليها، وعاد ونقلها مساء إلى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، الّذي التقاه في أحد مكاتب ​مجلس النواب​ على هامش الجلسة النيابية".