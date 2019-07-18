عَلِمت صيحفة "الجمهورية"، أنّ "الساعات الماضية شهدت تداولًا بفكرة- مخرج، يُقال إنّه مؤيّد من رئيس الجمهورية ميشال عون، وتقوم الفكرة على إحالة ملف حادثة قبرشمون على المحكمة العسكرية، مع تسليم كلّ المطلوبين من كلّ الجهات، باعتبار أنّ المحكمة العسكرية الطريق الأقصر إلى النتائج من أية محاكمة وفي أيّ قضية، وهي يمكن أن تنطلق في غضون ساعات، تلي قبول "الحزب الديمقراطي اللبناني" بتسليم مسلّحيه، بعدما أبدى "الإشتراكي" قبوله بذلك بالتزامن بين الجانبين".
ولفتت المعلومات، إلى أنّ "هذه الصيغة ناقشها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم نهارًا مع النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، من ثمّ زار القصر الجمهوري وأطلع الرئيس عون على جواب أرسلان عليها، وعاد ونقلها مساء إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، الّذي التقاه في أحد مكاتب مجلس النواب على هامش الجلسة النيابية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: ابراهيم أطلع عون والحريري على جواب أرسلان على فكرة إحالة حادثة قبرشمون على المحكمة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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