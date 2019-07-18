الحياة: ميقاتي والسنيورة وسلام يزورون مصر والكويت قريبا واهتمام عربي بأحداث لبنان

عَلِمت صحيفة "الحياة" من مصادر رؤساء الحكومة السابقين ​نجيب ميقاتي​، ​فؤاد السنيورة​ و​تمام سلام​، أنّهم "سيواصلون زياراتهم لعدد من العواصم العربية قريبًا، من أجل شرح الوضع في ​لبنان​ والصعوبات الّتي تعترض لبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والقلق من عدم تطبيق "​اتفاق الطائف​" في ممارسة السلطة، بزيارة إلى مصر و​الكويت​، وربما إلى دولة ​الإمارات​"، بعد زيارتهم ​السعودية​ الإثنين الماضي حيث استقبلهم الملك سلمان بن عبدالعزيز".

وركّزت المصادر على أنّ "الرؤساء الثلاثة على اتصال بسفراء ​الدول العربية​ المعنيّة، الّذين يبدون اهتمامًا بتطورات الوضع اللبناني الداخلي وتأثيرات الوضع الإقليمي عليه، في ظلّ احتدام الصراع الأميركي ال​إيران​ي، وتوالي الاعتداءات الأمنيّة المدعومة من قبل إيران على أمن الملاحة البحرية في الخليج، وقصف السعودية بالصواريخ وبالطائرات المسيرة".

وذكرت مصادر سياسيّة معنيّة بتحرّك رؤساء الحكومات السابقين لـ"الحياة"، أنّ "هؤلاء السفراء يتابعون عن كثب تفاصيل الأحداث في لبنان والصراع السياسي الدائر فيه، الّذي يعيق عمل السلطة التنفيذيّة في الأشهر الماضية نتيجة سياسات بعض الفرقاء الّتي تجنح بتحالفاتها الخارجيّة نحو أخذ لبنان إلى مواقف بعيدة عن محيطه العربي من جهة، وإلى الاستئثار بالسلطة خلافًا للقواعد الّتي وضعها "اتفاق الطائف" لجهة الشراكة في الحكم من جهة ثانية".

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وأكّدت أنّ "سفراء الدول المعنيّة اهتموا بمعرفة تفاصيل الأحداث الأخيرة، ولاسيما السجال الّذي دار خلال شهري أيار وحزيران بين "​تيار المستقبل​" و"​التيار الوطني الحر​"، من ثمّ لاحقوا تفاصيل حادثة قبرشمون- البساتين في الجبل وخلفياتها السياسيّة الأمنيّة، ورصدوا المواقف كافّة منها".

وبيّنت أنّ "بعض الدول العربية المتابعة أبدى حرصًا على عدم استفراد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، عبر محاولات تحجيم دوره التدريجي في المعادلة السياسيّة، نظرًا إلى انعكاسات ذلك المضرّة بالاستقرار في لبنان". وأوضحت أنّ "القلق من آثار الخرق المستمر لـ"اتفاق الطائف" لجهة الصلاحيات، ومن اعتماد المواقف الّتي تعاكس مبدأ ​النأي بالنفس​ عن حروب وأزمات المنطقة، لا يقتصر على السعودية و​الدول الخليجية​، بل يشمل في شكل رئيسي القيادة المصرية الّتي أبدت انزعاجًا شديدًا من التطورات الأخيرة في لبنان، ولا سيما الحملات الّتي تأخذ طابعًا طائفيًّا تحريضيًّا من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، والّتي تمسّ بصلاحيّات ​رئاسة الحكومة​ في لبنان وتضعف دور رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ في المعادلة اللبنانية".

وشدّدت المصادر السياسيّة على أنّ "القاهرة متنبّهة إلى الآثار السلبيّة للإخلال بالتوازن اللبناني، وتبدي تشدّدًا في رفض إخضاع لبنان لتجارب مخالفة لهذا التوازن، نظرًا إلى انعكاسات ذلك السلبيّة على مستقبل الوضع فيه".