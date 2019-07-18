شدّدت مصادر في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لصحيفة "الجمهورية"، على "أنّنا قدّمنا كلّ التسهيلات، ومنفتحون على كلّ الحلول لمعالجة أزمة الجبل"، مركّزًة على أنّ "مع الأسف هناك من لا يهمّه سوى التعطيل وإبقاء الأجواء متوتّرة، وهدفه الأوّل والأخير تحقيق مكاسب سياسيّة وانتصارات وهميّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الإشتراكي للجمهورية: منفتحون على كل الحلول وهناك من لا يهمه سوى التعطيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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