شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة بالبرلمان": نشارك الحكومة وضع لائحة قانون التأمينات والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت مع الحكومة على المشاركة معها فى إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى وافق مجلس النواب نهائيا عليه يوم الإثنين الماضى.

وأضاف "وهب الله"، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة أثبتت فى مضبطة الجلسات أثناء مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضرورة عرض مشروع اللائحة التنفيذية على اللجنة للإطلاع عليها والتشاور مع الحكومة بشأنها قبل إصدارها، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى أبلغت اللجنة أنه سيتم إشراكها فى مناقشة مشروع اللائحة، لافتا إلى أن الجميع فى انتظار أن يصدق رئيس الجمهورية على القانون ليتم نشره فى الجريدة الرسمية وبدء العمل به.

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وأوضح "وهب الله"، أن لجنة القوى العاملة تستهدف التأكد من مطابقة اللائحة التنفيذية مع نصوص القانون وعدم وجود أى تعارض أو تناقض بين مواد اللائحة والقانون.

وتنص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره.

جدير بالذكر أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يستهدف فض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، لرد أموال التأمينات والمعاشات المستحقة لهم، كما ينص على رفض سن المعاش بالتدريج ليصل 65 سنة فى عام 2040، وإنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات، ووضع مزايا جديدة للاستفادة من تأمين البطالة، وغيرها من المزايا الأخرى.