الحسيمة.. شاطئ “باديس” يلفظ جثة خمسيني غاب عن عائلته منذ أسابيع

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، أمس الأربعاء، بشاطئ باديس ضواحي الحسيمة، من انتشال جثة شخص ظهرت تطفو فوق سطح الماء بطريقة مفاجئة.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن الضحية يبلغ من العمر 50 عاما، يقطن بجماعة الرواضي نواحي الحسيمة، كان قد اختفى في 10 يوليوز الجاري، بعدما دخل ليسبح دون عودة.

وحلت سيارة الإسعاف إلى عين المكان وقامت بنقل الجثة إلى مستودع الأموات، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي الإجراءات المسطرية المعمول بها في مثل هذه الحوادث.