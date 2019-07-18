"ميركوسور" تدعو فنزويلا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

دعت مجموعة ميركوسور (البرازيل والأرجنتين والأوروجواي والباراجواي)، الأربعاء، إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة في أسرع وقت ممكن في فنزويلا، خلال قمة للتكتل عقدت في سانتا الأرجنتينية.



وأعرب رؤساء دول السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "ميركوسور" في بيان عن قلقهم إزاء "الأزمة الخطيرة التي تشهدها فنزويلا، والتي تؤثر بشكل خطير على الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان".

ويطالب خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة الذي نصّب نفسه رئيسا بالوكالة في يناير/كانون الثاني بإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

ويجري ممثلون عن الحكومة والمعارضة محادثات في باربادوس بوساطة نرويجية؛ سعيا لوضع حد للأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا.

وتشهد فنزويلا أزمة خانقة منذ أن نصّب جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة في يناير/كانون الثاني واعترفت به نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة.

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وهاجم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي تولى الرئاسة الدورية للمجموعة النظام اليساري لنيكولاس مادورو.





وقال الرئيس البرازيلي: "لا نريد أن تتكرر الأحداث المؤسفة التي تشهدها فنزويلا في دول أخرى".

وأضاف مهاجما حزب مادورو الاشتراكي: "كيف يعقل لبلد غني مثل فنزويلا أن يصل إلى هذا الدرك؟ نحن نعلم كيف بدأ الأمر: الشعبوية ولا مسؤولية حزب لا يعرف أي حدود".

وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية خانقة نجمت عن ركود شهدته البلاد على مدى 5 سنوات، وسط نقص حاد في المواد الأساسية وانهيار الخدمات العامة.

وعُلّقت عضوية فنزويلا في المجموعة في عام 2016، على خلفية مخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان وعدم احترام القيم الديمقراطية أو الالتزامات التجارية للتكتل.