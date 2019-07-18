رأى وزير العمل السابق شربل نحّاس في حديث لـ"الأخبار" أنّ "مُقاربات تنظيم العمالة الأجنبية في ​لبنان​ في ظلّ النصوص القانونية الحالية لا تمتّ إلى واقع العمّال الفلسطينيين بصلة كونها لا تعترف لهم بخصوصيتهم". وسأل "كيف يمكن أن يُطبّق قانون تنظيم عمل الاجانب في حالة من يُقيم في لبنان بحكم اللجوء؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نحاس: مُقاربات تنظيم العمالة الأجنبية لا تمت إلى واقع الفلسطينيين بصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.