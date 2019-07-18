كشفت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "الحياة"، أنّ "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ أبلغ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أنّه إذا من دعوة لعقد جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في ​بعبدا​ أي برئاسة عون، فهو لن يضع على جدول أعمالها اقتراح الإحالة على ​المجلس العدلي​، وإذا أصرّ الرئيس عون على طرح الاقتراح من خارج جدول الأعمال (يحقّ له دستوريًّا ذلك)، فإنّ الحريري، سيتجنّب الدخول بخلاف مع الرئيس ويغادر الجلسة. وهذا يعني نهاية الاجتماع".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحياة: الحريري أبلغ عون أنه لن يضع ملف المجلس العدلي على جدول أعمال جلسة ببعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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