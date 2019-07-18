شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"صناعة البرلمان": معدل النمو الاقتصادى من أعلى معدلات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة والتصدير من أهم محاور التنمية فى أى دولة على الصعيد العالمى، مشيدا بما تشهده مصر من استقرار ساهم فى جلب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المناخ أصبح مهيئًا لجذب مستثمرين على الصعيد الداخلى والخارجى، وهناك العديد من الاستثمارات المباشرة خلال الفترة السابقة، وهذا يعود للأمان الذى يبحث عنه أى مستثمر، والتمتع ببنية تحتية على أعلى مستوى، وشبكة طرق ومنظومة نقل عالمية، ثم إقرار حزمة من التشريعات التى تسهل ذلك وتتماشى مع الإطار العام للدولة المصرية فى حوافز الاستثمار وجذب المستثمرين.

وأشار متولى، إلى أن معدل النمو الاقتصادى لمصر أصبح من أعلى معدلات النمو فى المنطقة، وذلك وفقا للتقارير الأخيرة، وهذا يعود للجهود المبذولة على أرض الواقع، متمنيا أن يتم إلقاء الضوء على بعض الملاحظات من قبل بعض المستثمرين فى هذا الإطار لجلب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.