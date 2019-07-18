شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بولاق الدكرور: الحكومة وافقت على إنشاء مجمع خدمات متكامل بفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن قطعة الأرض التى تقع بمنطقة فيصل بنطاق دائرة بولاق والتى تبلغ مساحتها 6 أفدنة، تم تخصيصها لإقامة مشروعات خدمية لأهالى الدائرة، سواء مجمع مدارس أو مجمع شرطى أو مجمع خدمات وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذه الأرض كانت معرضة للإهدار العام من خلال بيعها فى مزاد علنى بثمن بخس، وتم التصدى لهذه المحاولات بعد وقف المزاد والتصدى لكل حالات بيعها من أجل تعظيم الاستفادة منها على صعيد المحافظة، لتخدم كافة المواطنين، لافتا إلى أن المنطقة تعانى من نقص الخدمات، سواء وحدة إسعاف ومكتب شهر عقارى وسجل مدنى ومجمع مدارس.

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وأشار الحسينى، أنه حصل على الموافقات اللازمة لاستغلال الأرض فى انشاء مجمع خدمات، وتم عقد اجتماع موخرا من أجل تنفيذ التوصية الخاصة فى هذا الإطار ودفع 10% من قيمة الأرض من أجل بدء الأعمال على أرض الواقع.