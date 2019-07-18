تشغيل أول وحدة تعقيم للنفايات الخطرة بمستشفى أبو المنجا بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، توريد وتركيب وتشغيل أول وحدة فرم وتعقيم للنفايات الطبية الخطرة، وذلك بمستشفى أبو المنجا المركزي في منطقة شبرا الخيمة.

وأكدت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي، أن تكلفت الجهاز بلغت 4 ملايين جنيه، ويعمل بسعة 25 لتر/ دورة 30 دقيقة، ويعد صديقًا للبيئة، ويعمل بتكنولوجيا خاصة لا تتضمن تقنية حرق النفايات. وقد تم تشغيله عقب الحصول على الموافقة البيئية طبقًا لمعايير وزارة البيئة.

يعد الجهاز هو المفرمة الأولى من نوعها على مستوى محافظة القليوبية ومستشفيات مديرية الصحة بالمديرية العامة والمركزية والنوعية، الذي يقوم بتعقيم نفايات المستشفيات التي تحمل درجة عالية من الخطورة في نقل العدوى والتلوث، وتتم في نفس الموقع دون انبعاث مواد ضارة إلى المحيط الخارجي.

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وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة غادة حجازي مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة بالقليوبية، أن التعقيم يتم بحرارة الاحتكاك حيث تصل درجة الحرارة إلى 150 مئوية بالإضافة إلى تدمير المخلفات الطبية أثناء طحنها وتحويلها إلى مسحوق داكن اللون جاف والذي يتميز بدوره بأنه خالي من النفايات الحادة، عديم الرائحة، غير قابل لإعادة التصنيع.

وتتميز الأجهزة المستخدمة لهذه التقنية بالحجم المدمج حيث يمكن تركيبها في غرفة عادية ولا تحتاج لمولد بخار وتستخدم مياه الصنبور العادي فلا تحتاج إلى ميسر مياه ويتم تعبئة مسحوق المعالجة في أكياس عادية.

وأشارت إلى أنه جرى تدريب العمالة اللازمة للتشغيل بأعلى كفاءة وبإشراف ادارة النفايات الطبية بالمديرية.

وأشار الدكتور سيد مراد مدير عام إدارة الطب العلاج إلى أن احتواء مستشفى أبو المنجا المركزي على أحدث المعدات مثل هذه المفرمة يعد نقلة نحو بيئة نظيفة خالية من الأضرار بالبيئة ويمثل إنجازًا جديدًا انضم إلى إنجازات مديرية الصحة، بالإضافة إلى نجاح مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية وتميزها في القضاء على فيرس سي وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمصر خالية من فيرس 2020.​