وزير الإعلام اليمني لـ «الاتحاد»: الإعلام مطالب بمواجهة الخطر الإيراني

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر بن مُطَهّر الإرياني أن انعقاد الدورة الـ 50 لوزراء الإعلام العرب بالقاهرة، تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، والمتغيرات الدولية والمؤامرات التي تحاك لهذه المنطقة. مشيراً في تصريحات لـ «الاتحاد» إلى أن إيران على وجه الخصوص تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وهذا ما قامت به على سبيل المثال من خلال زرع مخالب لها في اليمن ودعمها لميليشيات الحوثي المنقلبة على الشرعية هناك، مشيراً إلى أن هذه الميليشيات تقوم بأعمال إرهابية سواء ضد الشعب اليمني أو ضد دول الجوار وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم وحركة التجارة والملاحة الدولية، مؤكداً أن هناك دولا عربية أخرى تعاني من الأعمال الإرهابية التي يقوم بها النظام الإيراني.

وأشار الإرياني إلى أن الشعب اليمني يوجه الدعوة لوزراء الإعلام العرب بأن يكون لهم دور بارز في التصدي للمخطط الإيراني في ضرب استقرار وأمن المنطقة، وتوحيد الجهود الإعلامية في مواجهة هذا الخطر الإيراني الذي بات يهدد الدول العربية كلها، مضيفاً «يجب أن يدرك الجميع خطر هذه الميليشيات المدعومة من إيران، ومحاولتها اختراق الجسد العربي، وإصابته بالشلل التام وكذلك خطرها على المجتمع الدولي». وأوضح أن اجتماع وزراء الإعلام العرب ناقش قضية فلسطين التي تعد القضية المركزية والمحورية التي دائما ما تكون من اهتمامات وأولويات اجتماعات وزراء الإعلام العربي، مثمناً اختيار مدينة دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، مهنئاً الأشقاء في الإمارات بهذا الاختيار.

وأكد الإرياني أن الإعلام العربي قائم على منهج الوسطية والاعتدال، والذي يدعو إلى التسامح والتعايش السلمي بين جميع البشر على اختلاف عقائدهم، وتحويل الأهداف لمواجهة التطرف والإرهاب ونبذ العنصرية والذي يُغذّى من قبل البعض في المنطقة العربية، مؤكداً أن اليمن بحاجة ماسة لنشر قيم التسامح والسلام، ولكن المشكلة أن الشرعية في اليمن تتعامل مع مليشيات لا تؤمن بقيم التسامح والتعايش السلمي، وتدعي الحق الإلهي في الحكم، ومنهجها قائم على القتال فهي لا تستطيع أن تعيش إلا في جو من القتال.