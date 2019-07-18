مصدر لـ «الاتحاد»: مفاوضات بين الحركات المسلحة السودانية و«العسكري» في جوبا

سمر إبراهيم (القاهرة)

قال مصدر دبلوماسي مطلع، بجنوب السودان، لـ«الاتحاد» إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، بحث مع رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، أمس، آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكر المصدر لـ«الاتحاد» أن المباحثات بين الجانبين ناقشت تطورات ملف السلام في جنوب السودان، والتشاور حول القضايا العالقة بتنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وأشار إلى أن اللقاء بحث أيضاً تطورات مبادرة سيلفا كير لتهدئة الأوضاع في السودان، وتقريب وجهات النظر بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السوداني، والتي تم طرحها في يونيو الماضي، خاصة بعدما قررت بلاده، منذ ما يقرب من أسبوعين، ترك مسار التفاوض بين الجانبين للوساطة الإثيوبية والأفريقية، بقيادة كل من المبعوث الأفريقي في السودان محمد ولد لبات، والمبعوث الإثيوبي محمود درير، منعاً للتضارب مع تلك المبادرات لإنقاذ الوضع الداخلي بالسودان.

وأوضح المصدر أن المبادرة اقتصرت على رعاية واستضافة المفاوضات بين الحركات المسلحة السودانية، والمجلس العسكري، في جوبا، لتوقيع اتفاق سلام بين تلك الحركات والمجلس العسكري وتسليم السلاح، حتى يتم دمج تلك الحركات في المشهد السياسي الفترة المقبلة، ومشاركتهم بصورة طبيعية في تشكيل الحكومة، مجلس السيادة والمجلس التشريعي.

وذكر المصدر في جنوب السودان، أن الجماعات المسلحة السودانية سيصلون إلى جوبا قريباً قادمين من أديس أبابا، للبدء في المفاوضات مع اللجنة التي تم تشكيلها من أعضاء المجلس العسكري برئاسة نائب رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وعضوية الفريق شمس الدين كباشي، وبمشاركة كل من عبد العزيز الحلو، مالك عقار، مني مناوي، جبريل إبراهيم، وعبدالواحد نور.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء بين رئيس جنوب السودان ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، بحث أيضاً نتائج وتطورات زيارة مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جنوب السودان، توت جاتلوك، إلى القاهرة الشهر الماضي، والتي التقى خلالها بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأطلعه على تطورات ملف السلام في جوبا.