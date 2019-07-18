إثيوبيا: ترشيح المستشار الأمني لرئيس الوزراء حاكماً لإقليم أمهرا

سمر إبراهيم (القاهرة)

رشح حزب «أمهرا» الديمقراطي، المستشار الأمني لرئيس الوزراء الإثيوبي تمسجن طرونة، حاكماً لولاية أمهرا، خلفاً للحاكم السابق أمباجو مكونن الذي اغتيل في المحاولة الانقلابية بالإقليم في شهر يونيو الماضي. وذكرت مصادر لـ«الاتحاد» أن ترشيح المستشار الأمني لأبي أحمد لهذا المنصب، يجيء ضمن محاولة ضبط الأمن وبسط الاستقرار في الولاية المضطربة بعد اغتيال حاكمها السابق، والتي شهدت أحداثاً داميةً كادت تعصف باستقرار إثيوبيا، مشددة على أن طرونة يدعم المشروع الإصلاحي لرئيس الوزراء أبي أحمد ويتمتع بثقته.

وقال الباحث السوداني بمركز الأهرام للدراسات التاريخية صلاح خليل: إن تعيين شخص ذي خلفية أمنية لولاية أمهرا يشير إلى أن أبي أحمد يريد إرسال رسالة محددة للقوى التي تحاول عرقلة مشروعه الإصلاحي الداخلي والخارجي، بأن أي محاولة أخرى لزعزعة استقرار البلاد أو محاولة الانقلاب على النظام سيتم رصدها وإحباطها، فضلاً عن أن القرار يشير إلى التناغم مع قومية الأمهرة.

وذكر الباحث السوداني بمركز الخرطوم للدراسات السياسية والاستراتيجية أسامة أبوبكر، أن أولويات رئيس الوزراء الإثيوبي الراهنة تهتم بتعيين أصحاب الثقة لضبط الأمن والاستقرار في البلاد، خاصة عقب محاولة الانقلاب التي تم إحباطها في إقليم أمهرا (شمال البلاد)، فضلاً عن أن طرونة يتمتع بخلفية أمنية تؤهله للتعامل مع الإقليم وإحداث توازنات داخلية به، لإنقاذ الإقليم من أي محاولات سابقة لتفكيكه وزرع الفتن به. وأضاف لـ«الاتحاد» أن فرص طرونة للنجاح داخل إقليم أمهرا كبيرة، خاصة أنه حتماً سيتلقى دعماً مباشراً من رئيس الوزراء الإثيوبي لتحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم، فضلاً عن تقريب سكان أمهرا من رؤى أبي أحمد، بشأن مشروعه الإصلاحي.

ويشغل طرونة حالياً منصب المستشار الأمني لرئيس الوزراء الإثيوبي، كما شغل سابقاً منصب نائب المدير العام لهيئة الطرق الريفية في الولاية، ورئيس منطقة شرق غوجام، ومفوض شرطة الولاية. وفي إقليم أمهرا شغل طرونة عدة مناصب، أبرزها المستشار الأمني لحاكم الإقليم، ومفوض شرطة الإقليم، حتى صدر قرار بتعيينه المستشار الأمني لرئيس الوزراء بدرجة وزير.