قرقاش: البيان السداسي حول ليبيا مهم للاستقرار

أبوظبي (الاتحاد) وصف معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بيان الدول الست حول ليبيا، الداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول طرابلس، بأنه موقف مهم لصالح السلام والاستقرار. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «بيان الدول الست (الإمارات العربية المتحدة ومصر والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا) حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل إرادة المجتمع الدولي وأولوية العودة للمسار السياسي، والتحذير من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ. تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار».

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