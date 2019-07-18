مصادر دبلوماسية لـ«الاتحاد»: الرئيس الجزائري المؤقت في القاهرة غداً

محمد إبراهيم (الجزائر)

علمت «الاتحاد» أن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح سيزور مصر غداً الجمعة لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تجمع منتخب بلاده بنظيره السنغالي.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الاتحاد» إن مسؤولين بالرئاسة الجزائرية التقوا بالسفير المصري أيمن مشرفة ومسؤولي السفارة المصرية بالجزائر لبحث ترتيبات الزيارة الليلة قبل الماضية، فيما سافر أمس وفد المقدمة الخاص بالرئيس الجزائري إلى مصر.

وتعد هذه هي أول زيارة خارجية للرئيس بن صالح منذ توليه منصبه في 9 أبريل الماضي، فيما كانت الجزائر أول محطة خارجية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقب توليه منصبه في يونيو 2014، والتقى خلالها بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وبحسب المصادر ذاتها فإن القرار تم اتخاذه بعد تردد بسبب الحالة الصحية للرئيس الجزائري الذي يتلقى علاجاً كيماوياً من مرض السرطان، إلا أنه تقرر في النهاية سفره للقاهرة لحضور المباراة النهائية.

وقالت المصادر إن القرار اتخذ بسفر الرئيس المؤقت لحضور المباراة، رغم أن الجماهير قد ترفع شعارات سياسية أو تردد هتافات ضده باعتباره أحد الوجوه التي يطالب الحراك الشعبي بإقالتها لكونه أحد رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وتقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي بين الجزائر والسنغال حيث من المقرر أن يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسليم الكأس للفريق الفائز باعتباره رئيس الدولة المنظمة، كما سيحضر المباراة أيضاً الرئيس السنغالي ماكي سال ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جياني إنفانتينو.

وعلى صعيد الملاحقات القضائية لرموز نظام بوتفليقة، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر أمس بإيداع وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة الحبس المؤقت وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد مالي متهم فيها. وقالت المحكمة في بيان لها: إن الوزير الأسبق متهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى شركات تجميع السيارات.

وفي يونيو الماضي تم تقديم 17 مشتبهاً فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر في إطار قضية رجل الأعمال عرباوي حسان صاحب وكالة «كيا» للسيارات.

ويواجه المتهمون اتهامات بغسيل الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير مسؤولي الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عامة.

وسياسياً، كشف رئيس المنتدى المدني للتغيير بالجزائر عبدالرحمن عرعار، أمس، عن قائمة الشخصيات التي اقترحها من أجل القيام بدور الوساطة ومنها جميلة بوحيرد ووزير الشؤون الخارجية الأسبق والدبلوماسي أحمد طالب الابراهيمي، ورئيسا الوزراء السابقان مولود حمروش ومقداد سيفي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس.

وكان الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح قد دعا في خطاب له قبل أسبوعين إلى حوار وطني تشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية من دون إقصاء، وترعاه الدولة من دون أن تشارك فيه، وتوفر له المؤسسة العسكرية الدعم اللوجستي.